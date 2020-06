Norte quer isenção de portagens para "desconfinar" turistas galegos

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, uma estrutura que engloba 34 cidades do Norte de Portugal e da Galiza, pede ao Governo português a aprovação da isenção de portagens nas antigas SCUT localizadas nas zonas fronteiriças.

O atual líder desta associação luso-galaica de municípios, Ricardo Rio, argumenta que esta é uma "medida de apoio à recuperação dos turistas vindos de Espanha que, sobretudo no Norte, representa o principal mercado turístico com um volume significativo económico para as cidades" da região.

Esta proposta para estimular o regresso dos espanhóis na fase de desconfinamento, a aplicar "pelo menos temporariamente", foi aprovada na última reunião da comissão executiva e sugerida ao Executivo socialista numa carta enviada pelo também autarca de Braga (PSD) ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.





Esta terça-feira, 2 de junho, a secretária de Estado do Turismo, Rita Batista Marques, disse que "os resultados do combate à pandemia na esfera da saúde pública ajudaram e estão a ajudar a que Portugal tenha uma projeção internacional interessante como destino turístico seguro".