Novo Banco marca dia de votação do Orçamento do Estado. Assista em direto

O Orçamento do Estado tem a votação final global esta quinta-feira na Assembleia da República com aprovação garantida. Assista em direto à transmissão do debate, que deverá ser marcado pela anulação da transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco.

