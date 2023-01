Novo mecanismo de avaliação de nomeados para o Governo discutido amanhã em Conselho de Ministros

O Governo vai discutir esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a proposta para a criação de um mecanismo de avaliação dos nomeados para cargos do executivo, numa versão que terá a concordância do Presidente da República.

"Submeterei amanhã ao Conselho de Ministros" o mecanismo, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, no debate de política geral que decorre esta tarde na Assembleia da República, revelando que este "circuito" de avaliação foi discutido antes com Marcelo Rebelo de Sousa. "Há um facto de que é preciso reforçar o escrutínio e tive a oportunidade de falar com o Presidente da República antes de falar aqui na Assembleia da República", afirmou.





Na resposta ao deputado do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que acusou o primeiro-ministro de fazer uma proposta "em cima do joelho", Costa reconheceu que as medidas na versão inicialmente discutida com o chefe de Estado "não eram viáveis", tendo avançado com nova proposta que Marcelo "achou bem".A proposta vai ser discutida esta quinta-feira na reunião semanal do Governo, em Conselho de Ministros, anunciou o primeiro-ministro sem avançar detalhes sobre este mecanismo de escrutínio dos nomes escolhidos para o elenco governativo.E socorreu-se da interpretação do "constitucionalista" Marcelo Rebelo de Sousa para clarificar os poderes dos órgãos de soberania. "Devemos ser muito rigorosos nas competências próprias de cada órgão de soberania, a Constituição é muito clara", lembrando que os "membros do Governo são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do primeiro-ministro". E recorreu à interpretação de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o facto de o Presidente da República ter "um poder substancial".(Notícia atualizada às 15:50 com mais informação)