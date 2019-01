Oposição de Loures exige esclarecimentos sobre contrato com genro de Jerónimo de Sousa  

Os partidos da oposição na Câmara Municipal de Loures estão exigem que a autarquia, liderada pela CDU, esclareça todos os contornos dos contratos adjudicados ao genro do líder do PCP, Jerónimo de Sousa.

Em causa está uma reportagem da TVI, transmitida na quinta-feira, que refere que a Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, celebrou desde 2015 com o genro do secretário-geral do PCP um total de seis contratos para o serviço de limpezas de vidros, trocas de cartazes ou substituição de lâmpadas, num valor superior a 150 mil euros.

O último partido a reagir a esta reportagem foi a estrutura local do PSD que, num comunicado emitido na tarde de sábado, repudiou esta situação e defendeu a criação de um grupo de trabalho na Assembleia Municipal para averiguar "se este caso pode ter associado algum ilícito criminal.