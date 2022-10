Os grandes desafios do mandato de Xi Jinping

A aproximação à Rússia, Taiwan e as violações de direitos humanos vão continuar a ser desafios à governação chinesa, mas é a economia que mais vai pesar nos ombros do chefe do Estado.

Os grandes desafios do mandato de Xi Jinping









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Os grandes desafios do mandato de Xi Jinping O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar