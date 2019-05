PAN admite apoiar nova geringonça

O PAN admite a possibilidade de, na próxima legislatura, dar apoio parlamentar a uma nova geringonça, diz em entrevista à Renascença o deputado e líder do partido, André Silva.





Para tal acontecer teriam de se verificar "determinada condições", acrescenta André Silva que não exclui que o PAN venha a apoiar "uma solução verdadeiramente estável para o país".





O líder do PAN não acredita que existam condições para a atual maioria parlamentar de esquerda ser reeditada depois das eleições previstas para 6 de outubro, desde logo porque "a maior parte das reposições foram feitas" e porque o PS já não estará disponível para continuar a "acompanhar as mais profundas reivindicações da esquerda".





André Silva admite, porém, que "tudo é possível", até porque o PS pode negociar acordos à esquerda e à direita, neste caso em particular com o PSD. Mas, seja qual for a próxima solução governativa, não antevê que esta possa concluir os quatro anos de legislatura.





O PAN tem-se afirmado no espetro político nacional como um partido de causas que não se revê na tradicional dicotomia esquerda-direita. Como tal, não exclui negociar acordos para conferir apoio no Parlamento a soluções governativas que tanto podem ser protagonizadas pelo PS como pelo PSD, hipótese dependente das medidas que possam ser identificadas.



Por outro lado, o partido que elegeu pela primeira vez um deputado à Assembleia da República nas legislativas de 2015 exclui integrar o governo, preferindo continuar a apostar no reforço da representação parlamentar do partido. Isso mesmo foi dito recentemente por André Silva à Lusa: "O PAN está ainda na fase de influenciar os governos, de influenciar quem está no poder e vemo-nos, se for caso disso, a apoiar uma solução governativa, não estando no Governo, mas a apoiar uma solução governativa".



Sobre as eleições europeias de 26 de maio, André Silva reconheceu que será uma "frustração" o partido não conseguir eleger o cabeça de lista do partido, Francisco Guerreiro, para o Parlamento Europeu.



Já quanto a um dos temas que marcam a atualidade política, o líder do PAN revelou que vai adotar o mesmo sentido de voto da bancada parlamentar do PS na votação final global do diploma relativo à contagem do tempo de serviço dos professores, justificando esta decisão com o facto de o texto final não cumprir as três exigências do partido: o descongelamento dos salários e das carreiras especiais, o princípio da equidade e a sustentabilidade financeira.