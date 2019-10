Parlamento explica como se transformam votos em mandatos

A Assembleia da República divulgou hoje, no site www.parlamento.pt, um vídeo explicativo de como são transformados os votos em 230 mandatos, recordando o método matemático que visa assegurar que deputados eleitos representam proporcionalmente a população.

O método d'Hondt é utilizado a partir dos resultados obtidos em cada círculo eleitoral, que no caso das eleições legislativas são 22 (correspondentes aos 18 distritos do continente, as duas regiões autónomas - Açores e Madeira - e círculos de emigração - Europa e Fora da Europa).