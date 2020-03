No total, são 17 projetos de lei e apreciações parlamentares de decretos-lei que visam, segundo uma nota do grupo parlamentar do PCP, dar "resposta a um conjunto alargado de problemas que se têm verificado" e reforçar "a abrangência e reforço de medidas já existentes ou propondo novas medidas".

A primeira é a que o PCP tem vindo a defender desde o início da crise causada pelo surto de covid-19: a "proibição de despedimentos e de cessação de contratos a prazo e prestação de serviços enquanto vigorarem as medidas excecionais de prevenção, contenção, mitigação e tratamento" da doença.



Os comunistas querem ainda definir "um regime excecional" que permita inverter "atos praticados em violação da legislação laboral", como despedimentos, e que a doença, covid-19, seja considerada "doença profissional nos casos dos trabalhadores de serviços essenciais".



A nota do grupo parlamentar do PCP não descrimina quais são os projetos de lei e as apreciações parlamentares - instrumento que permite à Assembleia da República debater e alterar decretos- lei aprovados pelo Governo.



O PCP pretende que estas 17 iniciativas sejam agendadas para o plenário de quinta-feira do parlamento, que tem na agenda o "eventual debate sobre o pedido de renovação de autorização do estado de emergência" e uma proposta do Governo quanto ao arrendamento.

