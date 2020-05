PCP recusa trabalhadores em lay-off "ad eternum"

Sem certezas do Governo sobre o prolongamento do lay-off simplificado, Jerónimo de Sousa recusou uma banalização deste instrumento. O secretário-geral do PCP mostrou-se também preocupando quanto à indefinição sobre a receita que virá da Europa. Sobre o sentido de voto ao orçamento suplementar, remeteu para mais tarde.





O deputado comunista recusou ainda a banalização do recurso a este mecanismo extraordinário. "É inaceitável que um trabalhador olhe para a frente e tenha esta perspetiva de estar entre a espada e a parede, ou o desemprego ou salários cortados".



"Mediante a proposta [de orçamento suplementar] teremos o nosso pronunciamento", afirmou Jerónimo de Sousa, acrescentando que o Governo se comprometeu a enviar essa proposta mais tarde.



"Queremos ver o que está nessa proposta e procuraremos dar a nossa contribuição, mesmo em relação ao lay-off. Nós estamos empenhados na defesa do nosso aparelho produtivo, mas não pode ser 'ad eternum' que os trabalhadores vejam um corte de um terço dos seus rendimentos", defendeu Jerónimo de Sousa.O deputado comunista recusou ainda a banalização do recurso a este mecanismo extraordinário. "É inaceitável que um trabalhador olhe para a frente e tenha esta perspetiva de estar entre a espada e a parede, ou o desemprego ou salários cortados"."Mediante a proposta [de orçamento suplementar] teremos o nosso pronunciamento", afirmou Jerónimo de Sousa, acrescentando que o Governo se comprometeu a enviar essa proposta mais tarde. Por outro lado, Jerónimo de Sousa mostrou-se preocupado com a incerteza em relação aos apoios financeiros da Comissão Europeia. "Pensamos que o que vier não pode vir acompanhado de - não lhes quero chamar ameaças - conselhos que acabam por ser imposições das chamadas reformas estruturais", considerou, defendendo, ainda assim, que deve existir uma contribuição da União Europeia adequada à realidade de cada país.



"O Governo deve fazer pela vida e procurar também na União Europeia conseguir os instrumentos financeiros capazes de responder a estas preocupações", disse.



Questionado ainda sobre se o primeiro-ministro deu 'luz verde' a alguma das propostas do PCP, Jerónimo de Sousa disse que "o Governo teve em atenção um conjunto de propostas apresentadas na Assembleia da República".



"A sua justeza é tão relevante que, de certeza, haverá três ou quatro medidas que o Governo considerará", afirmou, sem querer especificar quais.

