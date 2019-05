Pedro Marques: Paulo Rangel tem "problema com verdade" e falta de "empatia"

Estas críticas foram feitas por Pedro Marques no final de uma visita à Santa Casa da Misericórdia, em Bragança, depois de confrontado pelos jornalistas com declarações feitas na véspera pelo "número um" da lista europeia do PSD, Paulo Rangel, segundo as quais o ex-ministro socialista está a fugir ao contacto direito com as pessoas.

"Essa é uma crítica absolutamente extraordinária. Paulo Rangel tem sido um especialista em maledicência e tem talvez um problema com a verdade. Ando literalmente há três meses na rua a falar com pessoas em todo o país", contrapôs.

De acordo com o cabeça de lista europeu do PS, caso se faça "uma pequena consulta" às suas contas em redes sociais será possível encontrar dezenas de encontros de rua com as pessoas".

"É preciso conhecer o país e conhecer as suas realidades. Aqui, em Bragança, na Santa Casa da Misericórdia, estive a falar com pessoas concretas, com pessoas em situação de dificuldade, que merecem apoio social e a nossa atenção", alegou ainda.

A seguir, procurou traçar diferenças de perfil entre si o eurodeputado social-democrata.

"Não tenho qualquer problema de empatia nem de paciência para falar com as pessoas, aliás como tem Paulo Rangel. De facto, há quem consiga falar com as pessoas e há quem tenha de facto pouca paciência para falar com as pessoas", afirmou.

Pedro Marques sustentou ainda que a sua campanha europeia "tem sido de esclarecimento com apelos às pessoas para que vão votar no próximo dia 26".

"Às pessoas que fazem esse tipo de críticas e para não dizerem coisas disparatadas, peço o favor que vão ver o meu Facebook de campanha, desde Portimão ao Alto Minho, passando pelo Porto e Lisboa. A minha campanha de rua tem sido forte e muito positiva", acrescentou.