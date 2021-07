Pedro Mota Soares: "Não está a ser construída, verdadeiramente, uma alternativa de futuro em Portugal"

A existência de um "partido de centro-direita, direita, moderado, um partido que sabe a importância do compromisso, um partido que foi da assembleia constituinte e que representa, por exemplo, uma lógica que é uma lógica do diálogo social, da concertação social, de um modelo social de proteção dos mais fracos e dos mais desprotegidos tem sempre espaço em Portugal".É a leitura de Pedro Mota Soares, militante do CDS, para o seu partido e o que diz ser a importância do CDS."É um partido importante para a nossa democracia, exatamente porque não é um partido radical, não é um partido de roturas. É um partido que sabe que muitas vezes é pela lógica do compromisso que se chegam às coisas. E acho que será sempre um partido muito importante no quadro político em Portugal. Acho que há espaço em Portugal para um partido como este, mesmo num tempo em que o discurso político é um bocadinho mais exacerbado, há espaço para um partido político como este".Ainda assim, Pedro Mota Soares, em entrevista ao Negócios e Antena 1, acredita que a direita hoje não tem conseguido posicionar-se como alternativa. "A grande crítica que neste momento faço ao espaço político do centro-direita é não ter essa capacidade de construir uma alternativa". Nem o PSD. "O PSD tem certamente gente muito qualificada. Acho que neste momento não está a ser construída, verdadeiramente, uma alternativa de futuro em Portugal. Acho que as pessoas acreditam muito quando têm soluções, quando lhes apresentam soluções, acreditam e vão atrás. Nesse sentido, falta esperança, falta a capacidade de ter algum rasgo e de ter algum sonho. E de tentar liderar as pessoas também com essa visão".