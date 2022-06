Pedro Nuno Santos em São Bento para reunir com Costa

Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, que fixava Alcochete como opção de longo prazo e determinava a opção Portela + Montijo como opção para uma resposta no curto prazo.



O primeiro-ministro António Costa regressa esta tarde a Lisboa, vindo de Madrid, onde participou nos últimos dias na cimeira da NATO. No país vizinho, antes de partir para Portugal, Costa evitou falar sobre a desautorização de Pedro Nuno Santos, justificando-o com o facto de não falar de política nacional no exterior.



Costa também já aterrou em Lisboa tendo chegado à residência oficial, onde se reunirá com Pedro Nuno Santos, às 15h03.



O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, está em São Bento onde aguarda pela chegada do primeiro-ministro de Madrid.Pedro Nuno Santos terá chegado pelas 14h28 minutos à residência oficial do primeiro-ministro, segundo imagens recolhidas pela RTP.O governante vai reunir-se com António Costa depois de o primeiro-ministro ter esta manhã revogado o despacho sobre o