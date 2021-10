Pedro Reis: "As pessoas já não vão lá com sebastianismos"

as pessoas já estão com muito menos paciência" em relação à política e que estão "com muito mais exigência".

"o modelo, como está, não chega para dar perspectiva às novas gerações" e que existe muita falta de vontade política. "Acho que isso é o que está no cerne e é a +unica explicação que eu vejo para não irmos mais longe."

O ex-presidente da AICEPacredita que "a sociedade é mais ambiciosa do que o ecossistema político" e que o que existe em Portugal é "um problema de atitude".O também economista foi o convidado de mais um episódio do podcaste debruçou-se sobre aquilo que acredita ser a "política de futuro". Para Pedro Reis, os resultados das autárquicas mostram que "O antigo líder da AICEP sublinha que "há aqui um vulcão, que é importante que seja bem direcionado, porque as pessoas já não vão lá só com sebastianismos, com o 'agora vem aí o próximo partido ou o próximo líder de um partido e vai endireitar isto'".Numa conversa conduzida por, o economista conclui que

O que são as Conversas Visíveis?





As Conversas Visíveis são um novo projeto que é complementar da Mão Visível, o espaço de opinião que junta Álvaro Nascimento, António Nogueira Leite, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Paulo Carmona. A cada quinze dias, dois destes colunistas vão conduzir um entrevistado pelos "mistérios da estrada da democracia em Portugal".

As Conversas Visíveis procuram identificar o que está na sombra da política, o que se esconde nos discursos e nas decisões, mas que acabará sempre por se revelar na realidade efetiva das coisas. O compromisso assumido pela equipa da Mão Visível é o de que irá falar sobre as sombras e os mistérios da democracia portuguesa, onde se escondem os fatores que geram endividamento sem estimularem crescimento, onde se agravam as desigualdades sociais e onde persiste o crescimento da despesa pública e da expansão de funções do Estado.