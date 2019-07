O ministro pediu, no entanto, para não explicar a razão enquanto a comissão parlamentar estiver a decorrer na presença da comunicação social, garantindo que dará "todas as explicações" no final da sessão, à porta fechada."Darei explicações mas não em público por questões de segurança", disse, acrescentando apenas que Portugal "não brinca com as entradas em território nacional".Augusto Santos Silva está hoje a ser ouvido numa comissão regimental dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República.Questionado no final da audição, o ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou que a suspensão dos vistos "é temporária" e garantiu que a decisão "não tem nada a ver com a qualidade das relações bilaterais de Portugal com Teerão"."Foi uma suspensão temporária - que esperamos retomar num prazo muito curto de tempo - do trabalho da nossa secção consular na embaixada em Terrão", explicou Santos Silva, acrescentando que esta "não foi a primeira vez que aconteceu nem será a última".(Notícia atualizada às 19:35 com os últimos dois parágrafos)