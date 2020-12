Presidenciais: Candidatura de Tiago Mayan garante entrega de 9 mil assinaturas devidamente "agrafadas"

Segundo um acórdão divulgado hoje, o Tribunal Constitucional (TC) detetou irregularidades nos processos de candidatura a Presidente da República de André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Eduardo Baptista, que terão dois dias para "suprirem" essas falhas.A Tiago Mayan Gonçalves, fundador e dirigente da Iniciativa Liberal, o TC apontou a falta do número do documento de identificação do mandatário e do número de assinaturas regularizadas legalmente exigidas, um mínimo de 7.500."Apenas se encontram regularmente instruídas, devidamente assinadas, e com a certidão de inscrição do subscritor no recenseamento eleitoral apensada [agrafada] à declaração de propositura respetiva -- por forma a fazer-se a prova da inscrição dos proponentes naquele recenseamento, como a lei exige --, as declarações de propositura de 5.961 cidadãos eleitores", refere o acórdão.Contactada pela Lusa, fonte oficial da campanha da Tiago Mayan Gonçalves garantiu que o candidato tem as assinaturas exigidas por lei, contando entregar esta quarta-feira 9.000 assinaturas devidamente "agrafadas às certidões".A mesma fonte sublinhou que não se trata de um problema de falta de assinaturas, mas sim uma questão burocrática de "falta de agrafos", adiantando que o processo de agrafar todas as certidões só não ficou concluído esta tarde porque o TC encerra pelas 16 horas, mas "amanhã de manhã estará concluído".Uma vez que o acórdão publicado hoje pelo TC está datado de 28 de setembro, segunda-feira, as três candidaturas terão até quarta-feira para responderem às exigências do Tribunal.Fonte oficial do TC disse à agência Lusa que o acórdão final será proferido na quarta-feira, cabendo à Comissão Nacional de Eleições elaborar os boletins de voto para o sufrágio.A ordem dos candidatos que constará dos boletins de voto já foi sorteada na segunda-feira e será a seguinte: em primeiro lugar, Eduardo Baptista, seguindo-se Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan, André Ventura, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes.As eleições presidenciais disputam-se a 24 de janeiro.