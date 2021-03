Primeiro-ministro defende que a igualdade deve ser uma causa de todos os dias

Leia Também Mulheres ultrapassaram os homens nas profissões de medicina, magistratura e advocacia

Promover a igualdade deve ser uma causa de todos, todos os dias. Temos registado progressos na diminuição das desigualdades de género, mas não podemos abrandar: no atual contexto, as mulheres têm sido mais afetadas pelos impactos sociais e económicos da pandemia. #DiaDaMulher — António Costa (@antoniocostapm) March 8, 2021

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje Dia Internacional da Mulher que promover a igualdade deve ser uma causa de todos, todos os dias.Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o primeiro-ministro salienta que no atual contexto de pandemia de covid-19, as mulheres têm sido mais afetadas pelos impactos sociais e económicos."Temos registado progressos na diminuição das desigualdades de género, mas não podemos abrandar", destacou António Costa.O Dia Internacional da Mulher é hoje comemorado em todo o mundo.Apesar de ser comemorado desde 1909, o Dia Internacional da Mulher só foi proclamado oficialmente pelas Nações Unidas em 1975. E apenas em 1979 foi aprovada a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.