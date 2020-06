Programa de Estabilização: o que se sabe e o que se espera

O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros o Programa de Estabilização Económica e Social que pretende amortizar o impacto da crise nas famílias e empresas. Esperam-se medidas que protejam o emprego, designadamente através do lay-off, e que deem liquidez às empresas e apoiem a sua capitalização. Do lado das famílias, aguarda-se um apoio extra para quem perdeu os seus rendimentos e não tem acesso a subsídios da Segurança Social, mas também um prolongamento das medidas de proteção à habitação e do acesso aos serviços básicos. Este programa encontrará cabimento orçamental no retificativo que deverá ser aprovado na próxima terça-feira.