Programa do Governo é "o que os portugueses escolheram" para pôr Portugal a crescer, diz Vieira da Silva

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu esta sexta-feira que o Programa do Governo apresentado é o mesmo que os portugueses votaram nas eleições legislativas de janeiro. Considerou ainda que os "maus augúrios" da oposição sobre as políticas seguidas falharam e que se irá prosseguir uma trajetória de crescimento."[O Programa do Governo é] um projeto para quatro anos e meio de trabalho intenso, focado na recuperação do país, que responde às necessidades das famílias e empresas, para alcançarmos mais prosperidade, justiça e igualdade", referiu a ministra, no encerramento do debate do Programa do Governo, na Assembleia da República.Segundo a ministra, o Programa do Governo "prossegue a trajetória de crescimento e desenvolvimento", em "convergência com a União Europeia", e foi esse "o caminho de progresso, de olhos postos no futuro, que os portugueses escolheram para Portugal", ao darem maioria absoluta ao PS.Mariana Vieira da Silva realçou que, durante os dois dias de debate do Programa do Governo no Parlamento, assistiu-se "ao mesmo tipo de acusações prognósticos que se fizeram em 2015 e 2019", de que "as políticas previstas destruiriam emprego e penalizariam o crescimento". "Falharam no passado e falharão também hoje", assegurou."Os prognósticos e maus augúrios que as oposições aqui apresentaram foram sendo, ano após ano, desmentidos, pelos factos e pelos votos dos portugueses. (...) Em cada uma das vezes que os portugueses foram chamados às urnas, deram mais força ao caminho que vínhamos trilhando", acrescentou.Destacou ainda que, apesar da pandemia, os níveis de emprego estão "em máximos históricos" e que o país convergiu com a União Europeia entre 2016 e 2019 e irá "retomar esse caminho já em 2022". Além disso, o salário mínimo nacional subiu 40% desde 2015, o rendimento médio mensal subiu 23% e foi alcançado "o primeiro saldo orçamental positivo da democracia", disse."O Programa do Governo que apresentámos é, por isso, como não podia deixar de ser, o mesmo que foi sufragado pelos eleitores (...) Os eleitores votam para escolher deputados mas também um programa para o país", defendeu.