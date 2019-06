PS aprova por larga maioria critérios para escolha dos deputados e rejeita primárias

A Comissão Nacional do PS aprovou esta noite, por larga maioria, o conjunto de critérios proposto pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, para a escolha de candidatos a deputados nas eleições legislativas.

Numa reunião que durou cerca de três horas e que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa, a proposta de critérios para a escolha de candidatos a deputados - processo que encerrará no dia 23 de julho com a aprovação definitiva das listas - teve apenas 14 votos contra.

Outra resolução tomada na reunião foi o chumbo da proposta apresentada pela corrente minoritária liderada pelo dirigente socialista Daniel Adrião (na foto) no sentido de o PS recorrer a eleições primárias (abertas a todos os cidadãos) para designar os seus candidatos a deputados às próximas eleições legislativas. Esta proposta teve só 23 votos favoráveis.





Perante os jornalistas, Ana Catarina Mendes destacou como critérios essenciais "a abertura das listas de candidatos à sociedade civil e deverem ser tendencialmente paritárias", ou seja, constituídas por igual número e de mulheres.