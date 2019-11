Com 10,7%, o Bloco de Esquerda sobe mais de um ponto e regressa aos dois dígitos conseguidos há quatro anos, consolidando ainda o estatuto de terceira maior força nacional. Já a CDU (coligação eleitoral entre PCP e Verdes) cresce ligeiramente para 6,9%.O PAN é o partido que mais cresce (acima de dois pontos) ao atingir os 5,3%, o que lhe permite superar os 4,4% do CDS, partido em busca de nova liderança.No campeonato dos três micro-partidos, que detêm apenas um mandato, o Livre passa dos 1,09% alcançados nas eleições para 2,7% das projeções de voto, o que significa que ultrapassa tanto a Iniciativa Liberal (IL) como o Chega, partidos com ponto de partida idêntico mas variações opostas. A IL resvala de 1,29% para apenas 0,8% e o Chega sobe de 1,29% para 2,5%.A correlação de forças esquerda-direita inclina ainda mais a favor da primeira, não porque tenha crescido, mas porque a segunda acentuou a quebra eleitoral. Excluindo o PAN da equação, as forças sentadas do lado esquerdo do hemiciclo mantêm-se nos 53%. Já por sua vez, as forças da direita somadas não vão além dos 32,5%, menos do que os 34,6% obtidos em conjunto na última eleição.Questionados sobre como vai governar o novo Governo em comparação com o anterior, os inquiridos na sondagem da Intercampus não antecipam grandes diferenças.Para 51,5% dos entrevistados, o novo Executivo de António Costa vai governar "igual" ao que o antecedeu, sendo que 23,8% acreditam que irá governar "pior" e 15,4% que vai governar "melhor".O elenco governativo, composto por 70 pessoas, conta com cinco novidades ao nível de ministros e 22 nas secretarias de Estado. Este é o maior governo de sempre desde o 25 de abril.