PS não quer fazer acordos de governação

O PS não pretende fazer acordos de governação para a legislatura contando antes, segundo o Público, negociar lei a lei com os dois lados do Parlamento.





Tal como explica o jornal, entre 2015 e 2019 a governação assentou em posições conjuntas com a esquerda (PCP, BE, PEV), mas de 2019 para cá não há um documento base sobre entendimentos, que são negociados ano a ano sobretudo a propósito do orçamento do Estado, que desta vez foi chumbado na generalidade.





A mesma fonte da direção do PS ouvida pelo jornal afirma que a antecipação de eleições é positiva para o PS na medida em que o governo está menos desgastado agora do que estaria em 2023.





A ideia, a partir de agora, será a de negociar lei à lei, quer à esquerda quer à direita.



No sábado, o Expresso noticiava que se não houver maioria absoluta o Presidente da República vai querer um acordo para dois orçamentos.