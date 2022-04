PSD deverá abster-se na moção de rejeição ao programa do Governo

O PSD deverá abster-se na moção de rejeição do programa do Governo apresentada pelo Chega, segundo avança André Coelho Lima, vice-presidente de Rui Rio e deputado da nova direção da bancada, que será eleita esta quinta-feira, em entrevista à Rádio Renascença e jornal Público. Rejeita pronunciar-se sobre candidaturas à liderança do PSD, mas assume "lealdade" ao próximo líder."Esta moção de rejeição é um ato numa peça de teatro a que já nos habituou o dr. [André] Ventura. Apresentar uma moção de rejeição sobre o que o povo acabou de votar é desrespeitar o próprio povo. Uma coisa é nós estarmos, na saúde da democracia, contra o PS, batermo-nos contra o PS, outra coisa é entrarmos em golpes de teatro. Isso nós deixamos para o Chega", afirmou André Coelho Lima.Apesar disso, o social-democrata diz que o partido não pode aprovar um programa do "Governo. Se nos fosse apresentado numa moção de confiança, não está a imaginar que votássemos a favor. O PSD terá a posição de moderação que sempre teve, que é a de respeitar o que os portugueses determinaram há muito pouco tempo, mas também não embarcar em golpes de teatro que visam promoções individuais e até espúrias", acrescentou à Renascença e Público.