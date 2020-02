Quando entram em vigor algumas das principais medidas do Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado para 2020 deve entrar em vigor ainda em março, mas há várias medidas que produzem efeitos meses mais tarde ou mais cedo ou que ainda não têm data prevista. Se as mudanças em IRS e IRC remetem para o início do ano, não há data para a redução do IVA da eletricidade por níveis de consumo, que só será definida depois da autorização da Comissão Europeia.