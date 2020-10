Reino Unido e Ucrânia firmam acordo de cooperação pós-Brexit

O Reino Unido e a Ucrânia vão assinar, na quinta-feira, um acordo de cooperação político-económica, que vai substituir a parceria que havia até agora entre Kiev e União Europeia (UE), anunciou o Governo britânico.O acordo "de parceria política, comercial e estratégica (...) abre caminho para uma cooperação mais forte entre o Reino Unido e a Ucrânia", explicita um comunicado de Londres, citado pela agência France-Presse (AFP).O documento vai ser assinado na quinta-feira durante um encontro entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está a fazer uma visita de dois dias ao país.O acordo vai substituir outro que tinha sido firmado entre a Ucrânia e a UE, mas que, entretanto, deixará se incluir o Reino Unido na sequência do final do período de transição depois do 'Brexit '.Londres também reafirmou o apoio à "soberania da Ucrânia face à agressão" da Rússia, por causa da Crimeia -- território ucraniano que é reclamado por Moscovo por meio de anexação.