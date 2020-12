Republicanos e democratas propõem 908 mil milhões para recuperar economia americana

Um grupo de representantes democratas e republicanos propôs hoje um plano de recuperação de 908 mil milhões de dólares para a economia norte-americana, num sinal de que as negociações entre ambos os partidos recomeçaram.Embora o pacote destinado a relançar a economia afetada pela crise da pandemia de covid-19 precise ainda do aval do Congresso e da Casa Branca, poderá ser o princípio do fim do impasse que dura desde o verão.Outro sinal será o contacto telefónico agendado para hoje entre a líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro da administração Trump, Steven Mnuchin, em que ambos discutirão uma futura lei orçamental e também medidas para combater os efeitos da pandemia."Seria indesculpável que saíssemos de Washington [para a pausa de Natal] sem acordo", referiu o democrata Joe Manchin.A proposta ultrapassa os 500 mil milhões que os republicanos estavam dispostos a apoiar até agora, mas é inferior aos dois biliões que os democratas pretendiam.No passado dia 2 de outubro, os democratas da Câmara dos Representantes, onde detêm a maioria, viabilizaram o pacote de estímulos proposto pelo partido, no valor de 2,2 biliões de dólares, destinado a suavizar o impacto económico decorrente da covid-19.

No entanto, as objeções colocadas pela Casa Branca e por republicanos de relevo ensombraram este projeto no Senado.

A líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou nessa altura que que não havia entendimento entre as partes quanto a um crédito fiscal para os filhos, algo que os democratas pretendiam ver incluído em qualquer acordo final. Outros temas de discórdia são os das provisões de cuidados de saúde e assistência às pequenas empresas.

O líder do Senado, Mitch McConnell, tem dito que não apoia qualquer proposta legislativa com um valor acima de 2 biliões de dólares, pelo que o número que está agora em cima da mesa pode ter mais probabilidades de passar.



Cerca de 12 milhões de norte-americanos estão prestes a perder os seus subsídios de desemprego, que terminam a 26 de dezembro. O mesmo acontece com as proteções sociais para arrendatários e alunos que contraíram empréstimos para financiar os seus estudos.

O presidente do banco central dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, está há meses a pedir que seja votado um novo plano de ajuda à economia.