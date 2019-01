Programa Nacional de Investimentos 2030. O presidente do PSD avisa, porém, que esta disponibilidade terá de ser "sempre em nome do interesse nacional", o que significa que Rio está indisponível para "colaborar numa lista de obras [públicas]" - "para isso não podem contar com o PSD.

No entanto, Rio frisa que "não há necessidade para grandes pressas" para avançar com este plano, desde logo porque "há um programa para executar", chamado PETI3+. Desse programa falta executar 80%, criticou Rio não percebendo a urgência em avançar com um novo plano. O presidente do PSD referiu que o PETI3+ tem uma execução média anual de 300 milhões de euros e notou que a proposta do Governo de investimentos de 20 mil milhões em 10 anos implica um investimento 6,6 vezes superior ao conseguido no programa ainda em curso.Como tal, Rio teme que o factor impulsionar deste novo programa seja o clima pré-eleitoral e deixa um par de questões: "qual a razão para este falhanço do Governo em investimentos públicos? Quais as fontes de financiamento?". Para Rio a política de investimentos públicos do Executivo socialista fracassou.

Movimento Europa e Liberdade (MEL), que começa esta quinta-feira, 10 de janeiro, em Lisboa.



Às críticas públicas junta-se ainda o movimento interno de líderes distritais que alegadamente estão a avaliar a praticabilidade de um processo para destituir o atual líder social-democrata. Indiferente às críticas, Rui Rio garantiu que estas questões não foram discutidas na Comissão Política e adiantou que se trata de um tema que "uns ignoram e outros não ignoram". Aparentemente, Rio ignora.



No dia em que David Justino, presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, recordou que, enquanto líder social-democrata, o agora Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa aprovou um aumento das propinas no ensino superior, Rio sublinhou que o partido mantém a "posição de sempre": "e

Já este ano, o primeiro-ministro António Costa defendeu a importância de "grandes consensos nacionais" e, nesse sentido, sustentou a necessidade de que o próximo plano de grandes investimentos públicos merece o apoio de pelo menos dois terços no Parlamento, o que implica o suporte do PSD.Numa fase em que se avoluma a pressão interna contra a liderança de Rui Rio, o líder social-democrata desvaloriza as críticas. Depois de a antiga líder Manuela Ferreira Leite ter afirmado preferir um mau resultado eleitoral do que um desvio programático do partido, o putativo aspirante à liderança Luís Montenegro veio brevemente falará "do estado de coisa do PSD". Esse "em breve" poderá ser já na primeira Convenção dontendemos que temos de pagar propinas e as propinas são apenas uma parte do custo que as universidades têm".Rio considera que quem tem possibilidades para pagar deve pagar e que os alunos que não disponham dessa capacidade sejam suportados "em sede de apoio social".Antes, Rio começou a declaração aos jornalistas elencando um conjunto de iniciativas que assinalam o seu primeiro aniversário à frente dos destinos do PSD com a realização, a partir do dia 16 de fevereiro, da primeira convenção do CEN. Aproveitando ainda para revelar que ao longo de 2018 entraram 5.821 novos militantes no partido e saíram, "por vontade de sair", apenas 872.(Notícia atualizada às 20:00)