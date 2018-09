Rui Rio entra em jogo de futebol a dizer para não se chamar "rentrée" a Pontal

"O Pontal nasceu desta forma genuína, há quem traga camionetas e até comboios [com pessoas], mas eu acho que não deve ser assim", sublinhou, lembrando o ano em que PS e PSD protagonizaram uma renhida disputa, em Faro, com os discursos de "rentrée" a decorrerem em simultâneo.





"Em 1995 tinha havido aquele espectáculo degradante do PSD contra o PS, a ver quem tinha trazido mais militantes, e eu estou um pouco a repetir aquilo que depois se fez em 1996", quando o Pontal começou de manhã, exactamente com um jogo de futebol.





Em 1995, o PS, na altura liderado por António Guterres, montou um palco na Pontinha, na baixa da cidade de Faro, a escassos metros do local onde estava montado o palco da Festa do Pontal, então dirigido por Fernando Nogueira.





A cerca de um ano das legislativas de 2019, Rui Rio disse ainda pretender "adiar o máximo possível" o espírito eleitoral, por considerar que isso "não é bom" para o país, mas admitiu que pode vir ser "arrastado" pelos seus opositores.





O PSD realiza hoje a Festa do Pontal em novo formato, com um jogo de futebol entre dirigentes nacionais, locais e autarcas, e intervenções políticas breves, prevendo-se um discurso de Rio "adequado a uma festa-convívio com os militantes".





A Festa do Pontal do PSD muda-se do tradicional calçadão da Quarteira, onde se realizou nos últimos anos, para a freguesia de Querença, no interior do concelho de Loulé.





As intervenções políticas estão marcadas para as 16:30 na Fonte Filipe, estando previstos discursos do presidente da concelhia de Loulé, Rui Cristina, do presidente da JSD/Algarve, Carlos Martins, do deputado algarvio Cristóvão Norte, do presidente da distrital de Faro, David Santos, e no fim, de Rui Rio.





Foi com o anterior líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que a Festa do Pontal retomou a tradição de contar com a presença do presidente do partido, depois de a sua antecessora Manuela Ferreira Leite não ter estado nas duas edições que se realizaram no seu mandato.





Esta festa começou com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro, em 29 de Agosto de 1976, num pinhal na zona do Pontal, próxima do aeroporto de Faro e que deu nome ao encontro.

Ao longo dos anos já se realizou em diversos locais no Algarve, e contou com líderes como Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Filipe Menezes e Marques Mendes.