Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro são os dois candidatos à liderança do PSD este sábado para suceder a Rui Rio. Estiveram ambos com Passos Coelho: Moreira da Silva foi vice-presidente do partido e ministro do Ambiente e Montenegro líder da bancada parlamentar do PSD. Nas respetivas moções, defendem menos impostos e reconhecem a necessidade de fazer a reforma da Segurança Social. Para o crescimento económico, Montenegro aponta uma agenda com reformas que eliminem “estrangulamentos”. Moreira da Silva quer tornar o país atrativo para o investimento externo e aposta nas start-up. O Negócios enviou o questionário aos dois candidatos, mas não obteve resposta de Luís Montenegro até ao fecho desta edição.

Seis questões aos candidatos do PSD. Montenegro não respondeu









