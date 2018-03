Sócrates pede nulidade de todas as escutas telefónicas da Operação Marquês

O antigo primeiro-ministro José Sócrates pediu a nulidade de todas as escutas telefónicas da Operação Marquês, avançou a SIC.

"A defesa do antigo primeiro-ministro alega que as intercepções telefónicas estão infectadas com vírus e que foram gravadas em ficheiros que não estão protegidos e podem ser manipulados", adianta a estação de Carnaxide.





Segundo a defesa de Sócrates, o facto de as escutas estarem infectadas por vírus maliciosos tornam-nas "inaudíveis e imprestáveis para os efeitos processuais pertinentes".