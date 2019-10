Sondagem ICS/ISCTE: PS vence eleições com 38% dos votos 

O Partido Socialista deverá vencer as eleições legislativas de 6 de outubro, mas sem maioria absoluta. De acordo com a sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e para o Expresso, o partido liderado por António Costa obterá 38% dos votos.

Segue-se o PSD, com 28% dos votos.

Os dados mostram que "os socialistas perderam força desde o início de setembro, com menos quatro pontos (38%). E que o PSD recuperou cinco pontos desde esse último inquérito, de 23% para 28%. A diferença que separa agora os dois maiores partidos é de 10 pontos, que compara com os 19 pontos registados no início de setembro", sublinha o Expresso.

Por mandatos, "os socialistas terão, no mínimo, mais 19 deputados do que os sociais-democratas (sendo que essa diferença pode atingir os 41 deputados, no cenário mais favorável para António Costa e menos favorável para Rui Rio)", refere o semanário.

O Bloco de Esquerda mantém-se como terceira força política, a recolher 10% dos votos.

Em quarto lugar surge a CDU, com 7%, seguindo-se o CDS com 5% e o PAN com 3%.

Aliança, Livre, Chega e RIR são os partidos que ainda poderão eleger deputados, segundo a mesma sondagem.