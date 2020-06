Sondagem põe PS à beira dos 45%. Chega passa o Bloco

O PS sobe quase três pontos percentuais para os 44,8%, na sondagem da Pitórica para o JN e a TSF, divulgada hoje. Os socialistas ficam à beira da maioria absoluta, tal como já indicava a sondagem da Intercampus para o Negócios e CM/CMTV.

O PSD sobe ligeiramente para os 24,1%, mas o partido liderado por Rui Rio passa a estar a 20 pontos percentuais de António Costa.

A maior reviravolta na sondagem da Pitagórica está no terceiro lugar do Chega (6,4%), com o partido de André Ventura a ultrapassar o Bloco (6,1%). Ambos descem, mas o movimento liderado por Catarina Martins regista uma quebra maior, de dois pontos percentuais.

A CDU mantém-se praticamente inalterada com 5,8% das intenções de voto, o PAN sobre de 2,6% para 3,3% e o CDS-PP de 2,6% para 2,8%. Já o Iniciativa Liberal de João Cotrim Figueiredo cai um ponto percentual par 1,6%.

O trabalho de campo da sondagem decorreu entre os dias 16 e 24 de maio.