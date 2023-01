Subdiretora-geral da DGAV apresenta demissão. Ministra da Agricultura já aceitou

Luísa Sá Gomes "entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada", explicou Maria do Céu Antunes em comunicado.



Pedro Ferreira Negócios jng@negocios.pt 18:50









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes (na foto), comunicou ter aceitado, nesta segunda-feira, o pedido de demissão apresentado por Luísa Sá Gomes, subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Segundo a ministra, Luísa Sá Gomes "entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada".



Na edição de hoje, o jornal Público noticiou que Luísa Sá Gomes foi condenada em 2018 a dois anos e três meses de pena suspensa por abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento – e que o julgamento foi anulado e repetido, estando nova sentença marcada para Junho. Luísa Sá Gomes tinha sido nomeada subdiretora-geral de Veterinária no verão passado, por Maria do Céu Antunes, em regime de substituição.



A este propósito, Maria do Céu Antunes tinha dito esta segunda-feira – em Bruxelas, em resposta a jornalistas – que não havia "qualquer impedimento" para que Luísa Sá Gomes fosse nomeada em regime de substituição.

(notícia atualizada) Saber mais Maria do Céu Antunes Luísa Sá Gomes DGAV política

Subdiretora-geral da DGAV apresenta demissão. Ministra da Agricultura já aceitou









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Subdiretora-geral da DGAV apresenta demissão. Ministra da Agricultura já aceitou O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar