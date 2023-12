Supremo do Colorado considera Trump inelegível para as presidenciais de 2024

O Supremo Tribunal do Colorado decidiu esta terça-feira que Donald Trump é inelegível para as presidenciais de 2024, devido às suas ações durante as eleições de 2020, e determinou a retirada do seu nome nas primárias republicanas naquele Estado.

O Supremo manteve a decisão de primeira instância, de novembro, concluindo que Trump se envolveu numa rebelião a 6 de janeiro de 2021, durante o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, e considerou que a 14.ª Emenda da Constituição, invocada para reivindicar a sua inelegibilidade, se aplica de facto a um presidente.

A decisão desta instância foi suspensa até 4 de janeiro, em caso de um recurso para o Supremo Tribunal dos EUA antes dessa data, noticiou a agência France-Presse.

Trump tem sido acusado de ter orquestrado uma conspiração para alterar o resultado eleitoral em 2020 de forma a mantê-lo no cargo de presidente. Os procuradores consideram mesmo esta uma tentativa sem precedentes de um presidente para minar os pilares da democracia americana.

Se a decisão desta terça-feira avançar, Donald Trump será o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser proibido de concorrer à Casa Branca sob uma disposição raramente usada da Constituição dos Estados Unidos que proíbe funcionários que se envolveram em "insurreição ou rebelião" de ocupar cargos.