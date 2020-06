Tribunal de Contas alerta para desperdício e corrupção nas respostas à crise

A celeridade nas respostas em situação de crise “implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de controlo e ‘accountability’, implicando riscos acrescidos de desperdício, má gestão e corrupção, que agravam a já grande pressão sobre os recursos públicos e prejudicam a eficácia da ação”. O alerta é do Tribunal de Contas (TdC), que sublinha a importância de “assegurar o equilíbrio” entre a necessidade em dar respostas rápidas e a “salvaguarda dos princípios da transparência, integridade e responsabilidade inerentes à utilização dos recursos públicos”.





Sem prejuízo de, “no exercício das suas competências, acompanhar e auditar as medidas criadas para superar a crise e as suas consequências”, o TdC decidiu “alertar, desde já, para um conjunto de riscos relevantes na gestão financeira desta fase de emergência” que antevê que possam vir a verificar-se tendo por base a experiência resultantes de “auditorias e outras ações de controlo já conduzidas” bem como da forma como foram “geridas emergências passadas”, nomeadamente apoios na sequência de apoios a vítimas de incêndios – no ano passado, recorde-se, uma auditoria do TdC ao fundo criado pelo Governo para gerir os donativos destinados a apoiar as populações atingidas pelos incêndios de 2017 arrasou a forma como foi feita a atribuição de fundos.