Tribunal Constitucional confirma que Chega está ilegal

O Tribunal Constitucional deu esta quinta-feira razão ao Ministério Público e considerou que o partido Chega está ilegal há mais de um ano.

Ao que o Correio da Manhã apurou a direção nacional do Chega vai reunir ainda esta quinta-feira a título extraordinário e prevê que tenha de realizar um novo congresso para suprir as ilegalidades apontadas.



O Ministério Público tinha adiantado que o partido liderado por André Ventura estava ilegal desde o Congresso de Évora, pela forma como os estatutos do partido foram aprovados.