Trump promete medidas robustas contra a China

Donald Trump anunciou hoje que os EUA vão reagir com medidas fortes à lei de segurança nacional que a China criou para Hong Kong e que, no entender de vários países, restringe a liberdade naquele território.

O presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma curta declaração na conferência de imprensa realizada na Casa Branca, tendo dito que "as nossas medidas serão robustas e significativas".

O chefe da Casa Branca reagia assim à nova lei de segurança nacional da China para Hong Kong, aprovada ontem pelo parlamento chinês, por meio da qual visa apertar o controlo naquele território, restringindo a atividade da oposição para conter novos episódios de confrontos dos ativistas pela democracia.



Por esta razão, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já tinha anteontem notificado o Congresso de que a Administração Trump já não considera Hong Kong um território autónomo da China continental.

Trump fez um discurso curto e saiu sem aceitar perguntas dos jornalistas, o que não é habitual.





O presidente dos EUA disse que a sua Administração vai sancionar os responsáveis chineses que debilitaram a liberdade de Hong Kong e acrescentou que serão tomadas medidas para revogar o tratamento preferencial [as isenções especiais] dado àquele território chinês – algo que já era receado por Hong Kong, que considera que este tipo de ação é uma espada de dois gumes.

"Hong Kong já não é um território suficientemente autónomo para garantir um estatuto especial nos termos da legislação norte-americana", frisou.

Trump não se referiu à "fase 1" do acordo comercial EUA-China, delineado pelos dois países em janeiro, pelo que este deverá manter-se. No âmbito desta fase 1, ambos os lados assumiram o compromisso de retirada gradual de algumas tarifas aduaneiras impostas no pico da guerrra comercial e de não imposição de novas taxas alfandegárias.