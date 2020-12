Trump veta orçamento da Defesa, considerando-o um "presente" para a China e Rússia

O presidente cessante dos EUA vetou a proposta de lei orçamental da Defesa, que tinha sido aprovada na passada sexta-feira no dia 11 de dezembro, no valor de 740,5 mil milhões de dólares, considerando-a um presente para a China e para a Rússia.

A única diferença face ao pacote de estímulos pandémicos que ontem devolveu ao Congresso é que, nesta questão, já tinha feito ameaças.

Com efeito, Donald Trump tinha dito no passado dia 13 que vetaria o projeto para o orçamento do Departamento da Defesa, sublinhando que quem mais sairia a ganhar seria a China.

Agora, a proposta para a Defesa volta ao Congresso para reanálise. Se tudo se mantiver, existe a possibilidade de, ainda assim, poder prosseguir, sublinhava recentemente a AFP. Basta que os congressistas a aprovem por uma maioria de dois terços para que o veto presidencial seja anulado.

A proposta tinha recebido luz verde da Câmara dos Representantes por 335-78 votos e do Senado por 84-13).





(notícia em atualização)