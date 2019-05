António Costa ataca PSD a 25 minutos do fecho das urnas nos Açores

António Costa, primeiro-minsitro e secretário-geral do PS, à entrada da sede de campanha do partido atacou a "campanha suja" feita pelo PSD fez contra o candidato do PS, Pedro Marques. As declarações foram feitas ainda antes do fecho das urnas nos Açores.



Num discurso em que surgiu confiante, o socialista criticou os ataques feito pelos sociais-democratas ao PS durante a campanha eleitoral, dizendo que o PSD tinha feito uma campanha suja. As declarações foram feitas cerca das 19h30, meia hora antes do encerramento das urnas nos Açores.



Continuar a ler "Fartou-se de apanhar pancada não só dos adversários políticos e em particular da campanha muito suja que o PSD montou."



O primeiro-ministro diz ainda que o acompanhamento da função da Europa deve ser feito não apenas em tempos de eleições, mas ao longo de todo o mandato e garante não ter apagado Pedro Marques durante a campanha eleitoral.