As medidas para votar durante a pandemia. Menos eleitores por mesa de voto e cada um leva caneta

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou este domingo que o voto antecipado em mobilidade para as eleições presidenciais já pode ser pedido."A partir de dia 17 de janeiro, uma semana antes do dias marcada para as eleições, todos os cidadão poderão votar sem justicação", disse. Revelou ainda que até às 18h00 "tínhamos mais de 20 mil inscrições" para o voto antecipado.Vai haver uma redução de eleitores por mesa de voto e cada um terá de levar caneta.Relativamente aos eleitores em confinamento obrigatório, devido à Covid-19, Eduardo Cabrita garante que poderão registar-se entre dia 14 e 17 de janeiro para o exercício de voto antecipado, que será exercido nos dias 19 e 20.Há um mecanisco criado para estas situações, em que equipas das câmaras municipais recolherão o boletim de voto destes eleitores, revela o ministro.As Forças de segurança também vão apoiar a logística de recolha de votos para quem está em confinamento obrigatório.