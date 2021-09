BE aguarda "resultados com humildade" mas não exclui acordo em Lisboa

"Já compreendemos que esta vai ser uma noite longa para a contagem dos votos (...) esta será seguramente uma noite muito longa, continuaremos a acompanhar os resultados", começou por referir Catarina Martins, em reação aos resultados. "Viemos para esta eleições com muita humildade e olhamos para os resultados com humildade", acrescentou.Com quase 800 freguesias ainda por fechar, Catarina Martins pisca o olho a Fernando Medina: "o BE quer contribuir para soluções em Lisboa". "Foi o que dissemos durante toda a campanha e é o que faremos", disse, sublinhando que os transportes e habitação serão algumas das áreas prioritárias com que se baterão em caso de um acordo.Questionada sobre a hipótese de se coligar com o social-democrata Carlos Moedas, a líder bloquista realçou: "ão negociamos com a direita e quando negociamos é em nome da via concreta das pessoas".O BE reúne direção nacional esta segunda-feira para analisar os resultados das eleições.