Carlos César: "André Ventura é por enquanto, mas só por enquanto, ameaça maior ao PSD do que ao país"

O presidente do PS, Carlos César, numa reação aos resultados provisórios, saudou o facto do PS ter deixado a cada um a escolha da votação. "O PS fez bem em valorizar a natureza unipessoal e a condição não partidária, fez bem em deixar ao critério de cada um, cada dirigente e de cada eleitor, a avaliação dos méritos das candidaturas e opção de voto".



Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Ana Gomes captaram, na leitura de André Ventura, eleitores do PS.



"A democracia foi vencedora à primeira volta", salientou Carlos César, interrogando quem considera que um segundo mandato de Marcelo pode ser diferente do primeiro. "As distinções meramente temporais são artificiais. O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa por estar a iniciar o segundo mandato não tem de ser diferente do primeiro".





A vitória de Marcelo é para o PS uma "boa notícia e enche de confiança para as tarefas difíceis no futuro".





"O que os resultados demonstram é que graças aos eleitores socialistas a democracia venceu na primeira volta, e o extremismo de direita foi derrotado como alternativa política no nosso país". Para Carlos César, "o candidato André Ventura é por enquanto, mas só por enquanto, ameaça maior ao PSD do que ao país".Para o PS, "a vitória [de Marcelo Rebelo de Sousa] é uma boa notícia para o PS porque é uma boa notícia para a confirmação do regime democrático, derrota do extremismo de direita e para a estabilidade política e cooperação institucional, valores que agora e no futuro próximo serão ainda mais importantes, considerando as dificuldades da crise que atravessamos e irão prolongar-se". Para Carlos César, "Portugal saiu vencedor, e a democracia e a ordem constitucional saíram vencedoras".Deixou, no entanto, uma nota: "quero exprimir a congratulação pela forma ordeira e tranquila como decorreu ato eleitoral neste dia de hoje, evidentemente que algumas das dificuldades que ocorreram poderiam ser evitadas e espero que o sejam futuramente", prometendo um esforço do PS associado a outros partidos para "procurar retificar métodos e a organização de votações que em circunstâncias como a presente, com a crise pandémica, foram mais relevantes".