Costa destaca "renovada confiança" no PS e conquista de "mais de 150 câmaras" no país

"A verdade é que, depois de seis anos de governação e após um ano e meio tão difícil como o que atravessamos, com a grave crise que tivemos de enfrentar, os portugueses renovaram a sua confiança no PS, atribuindo-lhe uma nova vitória nestas autárquicas", referiu António Costa, em reação aos resultados eleitorais.Apesar de haver ainda alguns dos maiores concelhos do país por fechar (como é o caso de Sintra, Loures e Lisboa), António Costa elencou já que o PS voltou a conquistar "mais de 150 câmaras", o que confere ao partido um resultado "idêntico ao de 2017".O primeiro-ministro agradeceu ainda "a renovada confiança" que diz que os portugueses "manifestaram no PS". "No entanto, sabemos bem que estas eleições são para as freguesias e municípios e que a sua leitura nacional tem de ser feita com cautela", admitiu.De olhos postos nos desafios que se seguem, reafirmou que o PS está "200% empenhado em fazer o que é necessário: manter o rumo certo para garantir o futuro". Com a vacinação a avançar a bom rumo, António Costa está confiante de que em breve será atingido "um ponto de viragem na gestão da pandemia".Assim, o PS aposta as fichas em "relançar a economia", criar "mais e melhor emprego, digno e com direitos", e "prosseguir com a resposta à agenda estratégia definida pelo Governo de combate às alterações climáticas, demografia e o de ter a inovação e as qualificações como os grandes motores do desenvolvimento" do país.