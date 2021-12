Diferença entre Costa e Rio cai para metade em um mês

A um mês das eleições legislativas, o PS está a perder vantagem para o PSD nas intenções de voto, aumentando os sinais de imprevisibilidade dos resultados. Os socialistas de António Costa seguem na frente com 38%, mas mais perto dos sociais-democratas de Rui Rio, que conseguem 31%, mostra a sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para a Sic - Expresso , publicada esta quinta-feira.A imprevisibilidade dos resultados das eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro aumentou. Face aos resultados da sondagem de novembro, os dados sugerem que Rui Rio saiu reforçado das diretas, subindo cinco pontos nas intenções de voto.Ainda assim, as intenções de voto no PS estão acima do resultado de 2019 e a maioria dos votos continua nos partidos à esquerda, indica o jornal: a esquerda consegue 51%, enquanto a direita fica com 44%, mesmo juntando o PAN.