Eleições: Iniciativa Liberal considera 30 de janeiro uma data "correta e razoável"

A Iniciativa Liberal considerou hoje que a data de 30 de janeiro anunciada pelo Presidente da República para as eleições legislativas antecipadas é "correta e razoável" para que haja um "cabal esclarecimento das opções que estão perante os portugueses".O deputado único da Iniciativa Liberal falava aos jornalistas na Assembleia da República momentos depois da declaração ao país de Marcelo Rebelo de Sousa, na qual anunciou que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro."Como dissemos desde o início, a Iniciativa Liberal estaria preparada para eleições qualquer que fosse a data, estamos habituados a trabalhar sobre pressão e com poucos recursos, mas entendemos que para um cabal esclarecimento das opções que estão perante os portugueses a data fixada pelo senhor Presidente da República de 30 de janeiro é uma data correta, uma data razoável", declarou.Cotrim de Figueiredo considerou ainda que, na comunicação ao país, o chefe de Estado "fez três leituras que coincidem em tudo com o que a Iniciativa Liberal pensa também"."A primeira leitura é que a solução governativa que tivemos desde 2015 ruiu, ruiu por divergências bem mais profundas do que aquelas que resultavam apenas da discussão do Orçamento para 2022 e que portanto é urgente dar voz de novo aos portugueses", enumerou.A segunda, considerou, "é que a decisão que nessa eleição terá que ser tomada pelos portugueses merece uma campanha esclarecedora, que não é compatível com calendários que coincidam com a quadra festiva".Para a IL, "começar debates na altura do Natal e do Ano Novo não seria certamente um bom serviço prestado ao esclarecimento que os eleitores vão precisar, nem seria uma forma de combater a abstenção"."A terceira leitura é que chegados a uma situação de crise que ninguém desejava, a democracia tem sempre soluções e temos que encarar estas situações com normalidade, serenidade e com sentimento de esperança, também porque vamos ser chamados de novo a decidir sobre o nosso futuro coletivo", sustentou."Da nossa parte poderão contar os portugueses com uma campanha em que ficará claro que teremos para oferecer alternativas de governação, alternativas de novo rumo para o país, com energia, com novas ideias e com a exigência que o pais já se habituou a ver na IL", rematou.O Presidente da República anunciou hoje ao país que vai dissolver o parlamento, decisão que propôs na quarta-feira ao Conselho de Estado e que obteve parecer favorável."Uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para 2022 encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, acrescentando que marcou as eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.