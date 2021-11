A maioria dos portugueses (59%) concorda a decisão de avançar para eleições antecipadas, que será formalizada esta quinta-feira pelo Presidente da República.





No entanto, mais de metade (54%) considera que é mau para o país avançar para legislativas antecipadas, revela uma sondagem da Aximage para a TSF e o Diário de Notícias.





Mas nem todos pensam o mesmo: a maioria dos inquiridos que em 2019 votaram no PSD, no PAN e no Chega, consideram que as eleições são positivas para o país. Os do PS são os mais críticos (75% dizem que é mau).

Por outro lado, a maioria dos portugueses responsabiliza os partidos que formaram a "geringonça", e em particular o PS, pelo chumbo do orçamento do Estado, que abriu a crise política, levando o Presidente a anunciar que convocará eleições.





PS (28%), BE (22%) e PCP (18%) são, por esta ordem, os responsabilizados. Só 11% dos inquiridos responsabilizam o PSD.



No entanto, o PS é também dado como o provável vencedor das eleições, embora sem maioria absoluta.