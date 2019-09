Miguel Albuquerque diz que se demite do PSD/Madeira se perder

O cabeça de lista do PSD às eleições legislativas da Madeira, Miguel Albuquerque, disse nesta sexta-feira que se demite da liderança da estrutura regional do partido se perder no domingo, mas mostrou-se confiante num bom resultado.

"Se perder as eleições com certeza que sim, eu assumo responsabilidades", disse Miguel Albuquerque quando questionado se se demite do cargo de presidente do PSD/Madeira se sofrer uma derrota no domingo.