Projeção: PS segura Almada e reforça vantagem sobre CDU

Os socialistas alcançam 36% a 40,4% dos votos, que se traduzem em 4 a 6 mandatos, enquanto a CDU obtém 29,7% a 34,1%, com 3 a 5 mandatos.Em 2017, PS e CDU conquistaram quatro mandatos cada.O PSD coligado com CDS-PP fica com 9% a 12,6% dos votos, elegendo zero a dois mandatos.

Ficha técnica: Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral, em cada um dos seis concelhos (Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa e Porto). A recolha foi feita através de simulação de voto em urna.





A amostra realizada foi de 25.359 entrevistas, variando entre 2.804 e 6.406 entrevistas para cada concelho. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, varia entre mais ou menos 1,22% e mais ou menos 1,85%.