Projeção: Rui Moreira vence no Porto. PS afunda

O atual presidente da Câmara do Porto pode conseguir 45,4% dos votos, no intervalo superior da sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV. No intervalo inferior, Rui Moreira arrecada 40,6% dos votos, para um ponto médio de 43%.



Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 26 de Setembro de 2021 às 21:35







O PS sofre um forte desgaste eleitoral. O candidato Tiago Barbosa Ribeiro consegue entre 15,9% e 19,9%, quando em 2017, o partido conseguiu 28,55%.



Por seu lado, o PSD reforça a votação face às últimas autárquicas, com um intervalo entre 14,4% e 18,4%.



Nas eleições de 2017, o independente Rui Moreira obteve 44,46% dos votos, com sete mandatos. Ficha técnica: Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral, em cada um dos seis concelhos (Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa e Porto). A recolha foi feita através de simulação de voto em urna.



A amostra realizada foi de 25.359 entrevistas, variando entre 2.804 e 6.406 entrevistas para cada concelho. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, varia entre mais ou menos 1,22% e mais ou menos 1,85%.

