Projeção: Santana lidera na Figueira da Foz

A sondagem da Intercampus para a CM/CMTV e o Negócios indica que a Figueira da Foz deverá voltar para as mãos de Pedro Santana Lopes. O movimento "Figueira a Primeira" lidera as projeções com 29,7 a 44,5% dos votos, seguida pelo PS com 36,1 a 38,3%.



Joana Almeida 26 de Setembro de 2021 às 21:40







... A confirmarem-se as projeções, Pedro Santana Lopes deverá conseguir 3 a 5 mandatos, enquanto o PS conquista entre os 3 a 5. Já o PSD é a terceira força política, com entre 8,6 a 12,2%. A sondagem aponta para a possibilidade de os social-democratas, que não quiseram apoiar o ex-primeiro-ministro e antigo líder do PSD, elegerem entre 0 a 2 vereadores. A CDU aparece como quarto partido com mais votos na sondagem, com entre 0,9 e 3,9% e a possibilidade de vir a eleger 1 vereador. Os restantes partidos na corrida não conseguem eleger nenhum vereador: BE deverá ficar entre 0,6 e 3%, o CDS entre 0,2 a 1,8 e o Chega entre 0,2 e 1,8%. Ficha técnica: universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral, em cada um dos seis concelhos (Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa e Porto). A recolha foi feita através de simulação de voto em urna.



A amostra realizada foi de 25.359 entrevistas, variando entre 2.804 e 6.406 entrevistas para cada concelho. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, varia entre mais ou menos 1,22% e mais ou menos 1,85%.

