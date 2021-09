Rio: "Estamos em muito melhores condições de ganhar em 2023"

O presidente do PSD sublinhou na noite deste domingo os resultados obtidos pelo partido nas eleições autárquicas, frisando que os sociais democratas estão agora "em muito melhor condições de ganhar as eleições de 2023"."Este resultado é um impulso importante para o futuro do PSD e do país, futuro esse que ficou privado que não se resolve com rajadas de promessas aos eleitores", afirmou Rui Rio na sede do partido, em Lisboa. "Conseguimos mais implantação e um PSD mais forte, é inequívoco."Para Rui Rio, o resultado do PSD também demonstrou a pouca credibilidade das sondagens. "Tínhamos definido alguns objetivos: aumentar o número de votos, de eleitos, de presidentes de câmara e reduzir a diferença para o PS. Este resultado conseguiu tudo isto contra as sondagens e contra muitos comentadores que deveriam ter respeito por si próprio e que andaram largos meses a dizer que o PSD ganharia uma ou duas câmaras e não mais do que isso."O presidente do PSD reforçou também que, ao contrário do que os dados apontavam, os sociais democratas tiveram "mais votos, particularmente nos centros urbanos".

"Comprova-se que [as sondagens] não acertaram praticamente em nada. Ou acabamos com as sondagens ou fazemos sondagens tecnicamente habilitadas."



Vitória na capital reforça liderança?



Durante as respostas aos jornalistas, Rui Rio tentou sempre evitar falar sobre o futuro, nomeadamente sobre uma eventual redução da margem de manobra dos adversários internos após o bom resultado do PSD na capital. "A vitória em Lisboa não é no meu interesse, é no interesse do partido", resumiu Rio evitando dar corda à discussão em torno do seu futuro político.



Reconhecendo o maior peso do PS no país, no que toca aos resultados globais destas autárquicas, o presidente do PSD sublinhou por várias vezes que "face ao ponto de partida do PSD, este resultado é obviamente um excelente resultado".